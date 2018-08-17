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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan'ın üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yedinci torunları dünyaya geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Necmeddin Bilal ve Reyyan Erdoğan çiftinin üçüncü çocukları, bu sabaha karşı dünyaya gözlerini açtı.

Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde doğan ve "Fatıma Serra" adı verilen kız bebek ile anne Reyyan Erdoğan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor.

BİLAL ERDOĞAN'DAN "ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN" RİCASI

Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Necmeddin Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fatıma Serra kızımız, bu sabaha doğru dünyaya gözlerini açtı. Allah kızımızı vatana, millete, ümmete, din-i mübin-i İslam'a hadim eylesin. Bir, iki gün Medipol Mega Bağcılar'dayız, lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir. Allah gelip gelemeyen, dua eden tüm dost ve yakınlarımızdan razı olsun."

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/ek fotoğraflar // Tünelde pembe ayıcıkla tek teker/ek fotoğraflar // Tünelde pembe ayıcıkla tek teker
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevinciCumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevinci
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Recep Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan Reyyan Erdoğan Erdoğan ailesinin mutlu günü

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
EVLAT EN GÜZEL MEYVEDİR....ALLAH ANALI BABALI BÜYÜTSÜN BAHTI GÜZEL OLSUN YAVRUCAĞIN........
adama helal olsun babasının dediğini yaptı.3 dedi reis
Allah analı babalı büyütsün inşallah amin
Adam ülkenin nufusunu artırıyor ..
ALLAH CC analı babalı büyütsün...Dinine imanına vatanına bayrağına milletine HAYIRLI OLUR inşallah..
konusma bicimine bak. ozel egitiliyorsun heralde bilal efendi. baban basimiza bela oldu sana sabrimiz kalmadi
niye devlet hastanelerine nolmuş
HERŞEYİ PARAYA ÇEVİRİYOR BU OĞLAN. HELAL VALLAHİ
GULE GULE BUYUTUN
Allah analı babalı büyütsün, insanlığa faydalı bir mümin olarak yaşam sürsün inşallah!
Benim anlamadığm bilalin saçı yok.babasının var
İsterse 11 li takım kursun gönderir yurt dışına eğitimini tüm ihtiyaçlarını karşılar siz garibanlardan haber verin
acaba nereye bağış yapsak
aha 3. cocuk geldi hayırlı olsun cocuk parası alır artık:D
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