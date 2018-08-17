Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yedinci torunları dünyaya geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Necmeddin Bilal ve Reyyan Erdoğan çiftinin üçüncü çocukları, bu sabaha karşı dünyaya gözlerini açtı.

Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde doğan ve "Fatıma Serra" adı verilen kız bebek ile anne Reyyan Erdoğan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor.

BİLAL ERDOĞAN'DAN "ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN" RİCASI

Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Necmeddin Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fatıma Serra kızımız, bu sabaha doğru dünyaya gözlerini açtı. Allah kızımızı vatana, millete, ümmete, din-i mübin-i İslam'a hadim eylesin. Bir, iki gün Medipol Mega Bağcılar'dayız, lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir. Allah gelip gelemeyen, dua eden tüm dost ve yakınlarımızdan razı olsun."

