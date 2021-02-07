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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

07.02.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Ankara'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

POSTER ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü.

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EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Halis B., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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