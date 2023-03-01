Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi belli oluyor! Yarınki toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: Sanmıyorum ki...

CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına tam yetki verdi, liderlerin yarın bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olacak adayı belirlemesi bekleniyor. Uzun süredir merak edilen adayın ne zaman açıklanacağıyla ilgili belirsizlik ise sürüyor. Kılıçdaroğlu açıklamanın başka bir güne kalabileceğini işaret etti.

TOPU DİĞER LİDERLERE ATTI! "SANMIYORUM Kİ AÇIKLANSIN"

2 Mart'taki toplantıda adayın açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin Kılıçdaroğlu, HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya verdiği söyleşide şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak Millet İttifakı Liderler Zirvesi’nden bir aday isminin açıklanacağını sanmıyorum. Tabii ki orada 6 liderin birlikte alacağı karara bağlı."

"BAŞKA GÜN AÇIKLARIZ"

Kılıçdaroğlu, adayın açıklanmasının daha ileri bir tarihe ertelenmesinin gerekçesiyle ilgili ise şunları söyledi:

“Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik; anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik; burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz.”

"EVET, YOLDA GELİRKEN OKUDUM..."

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" açıklaması hatırlatılan Kılıçdaroğlu'nun yorumu "Evet, yolda gelirken okudum. Bu toplantıda aday belirleme yöntemi konuşuruz” şeklinde oldu.