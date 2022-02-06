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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç içerikli paylaşım yapmıştı... Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç içerikli paylaşım yapmıştı... Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

06.02.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan ve gözaltına alınan Pınar Ö., koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç içerikli paylaşım yapmıştı... Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması üzerine, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan ve gözaltına alınan Pınar Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakkında ev hapsi tedbiri talep edilen Pınar Ö. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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