Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç içerikli paylaşım yapmıştı... Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması üzerine, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan ve gözaltına alınan Pınar Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakkında ev hapsi tedbiri talep edilen Pınar Ö. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(DHA)
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