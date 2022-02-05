Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Gelişme sonrası Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan'ın sağlık durumları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı son durumu Twitter üzerinden paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. "

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:







