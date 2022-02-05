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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu...

05.02.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Gelişme sonrası Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan'ın sağlık durumları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı son durumu Twitter üzerinden paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. "

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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