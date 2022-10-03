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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri iki ülkede gündem yarattı! "Geriye sadece Türkiye kaldı"

03.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci devam ediyor. Türkiye, iki ülkenin üyeliğini terör konusundaki koşullar yerine getirildiği takdirde onaylayacağını net şekilde vurgulamıştı. TBMM'nin yeni yasama yılının açılışındaki konuşmasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını yineledi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından iki ülkenin gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına döndü. Türkiye'nin açıktan itirazı İsveç ve Finlandiya'da yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri iki ülkede gündem yarattı! "Geriye sadece Türkiye kaldı"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine İsveç ve Finlandiya da NATO'ya üye olma kararı aldı ve başvuru için gereken adımları attı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin teröre verdikleri destek gerekçesiyle Türkiye'nin üyeliklerine sıcak bakmadığını, ancak terörle mücadele konusunda Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde üyeliklerini onaylayacağını bildirdi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından iki ülkenin söz vermesiyle anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlangıcı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada konuyu yeniden gündeme taşıdı.

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ERDOĞAN: KİMSEYE TAVİZ VERECEK DURUMUMUZ YOK

Konuşmasında terörle mücadeleye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın verdikleri taahhütleri yerine getirip getirmediğini titizlikle takip ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

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"Elbette nihai kararı milletimiz adına Gazi Meclisimiz verecek. Biz ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden, on binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak, bu konuda kimseye taviz verecek durumumuz yok."

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İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DA BU AÇIKLAMAYI KONUŞUYOR

Erdoğan'ın bu sözleri İskandinav ülkelerinde dikkat topladı. NATO'ya üye olmaya hazırlanan ülkelerin basın organları Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

İsveç'in resmi ulusal kanalı SVT, Erdoğan'ın açıklamasını aktardığı haberi okuyucularına "Türkiye, yine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini durdurmakla tehdit ediyor" başlığıyla sundu.

"TÜRKİYE TEK ÜLKE"

SVT'nin haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakı NATO'ya üyeliğini durdurabileceğini açıkladı. Bu, ülkeler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmezse olacak" ifadelerine yer verildi.

NATO'ya üyeliğin onaylanması için ittifakın oybirliğine değinilen haberde Türkiye'nin İsveç'in üye olmasına açıktan itiraz eden tek ülke olduğu ifade edilerek "Geriye yalnızca Macaristan ve Türkiye kaldı" dendi.

"ERDOĞAN BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ"

Erdoğan'ın açıklaması Finlandiya medyasından Savon Sanomat gazetesinin de gündemindeydi. Gazete, haberi "Erdoğan, bir kez daha Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti" başlığıyla aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç Recep Tayyip Erdoğan

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