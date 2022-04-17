HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi sonrası Rusya harekete geçti! Tahliye edildiler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi sonrası Rusya harekete geçti! Tahliye edildiler…

17.04.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasında günlerdir devam eden savaştan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ndekiler tahliye edildi. Tahliye işleminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi sonrasında Rus özel kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi sonrası Rusya harekete geçti! Tahliye edildiler…

Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiğini, caminin ve rehinelerin kurtarıldığını söyledi.

Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle dün "Mariupol şehrinde Primorskiy bölgesinde Türk camisinde Ukrayna güçlerinin elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik" Rus birliklerinin özel operasyon düzenlediğini aktaran Konaşenkov, "Rus özel kuvvetlerinin özverili eylemleri sonucu cami açıldı, yabancı paralı savaşçılar dahil 29 savaşçı öldürüldü. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden birinin vatandaşı olan rehineler serbest kaldı ve güvenli yere götürüldü." dedi.

Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji fabrikası tesislerinin tamamen Rus güçleri tarafından kuşatıldığına dikkati çeken Konaşenkov, Rus askerlerinin buradaki Ukrayna güçlerinden teslim olmalarını istediğini, ancak telsiz konuşmalarından Kiev yönetiminin, Azov grubuna, silah bırakan asker ve yabancı paralı savaşçıları vurmaları talimatı verdiğinin öğrenildiğini söyledi.

2

Teslim olanların ifadesine göre, bu bölgede çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere 400 kadar yabancı paralı savaşçı olduğunu aktaran Konaşenkov, savaşın başından beri Ukrayna'ya 63 ülkeden 6 bin 824 yabancı paralı savaşçı geldiğini ifade etti.

Konaşenkov, yabancı savaşçıların Kiev, Harkiv, Odessa, Mıkolayiv ve Mariupol şehirlerindeki Ukrayna askeri birliklerine dağıtıldığını dile getirerek, çatışmalar sonucu yabancı savaşçıların sayısının azaldığını ve bugün itibarıyla bu savaşçıların sayısının 4 bin 877'ye düştüğünü kaydetti.

Ayrıca Konaşenkov, "Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna'da 1035 yabancı paralı savaşçıyı öldürdü. 912 savaşçı ise çatışmalara katılmayı reddetti ve ülkeyi terk etti." şeklinde konuştu.

3

KİEV BÖLGESİNDE MÜHİMMAT FABRİKASI FÜZELERLE VURULDU

Rus ordusunun, gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesinde Brovari yerleşim birimindeki mühimmat fabrikasını vurduğunu belirten Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin, aralarında hava savunma füze sistemi ve cephaneliklerin de bulunduğu farklı yerlerdeki 68 Ukrayna askeri unsurunu yok ettiğini ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 814 yeri ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle 10 insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.

Konaşenkov ayrıca "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 134 uçak, 470 insansız hava aracı, 249 hava savunma füze sistemi, 2 bin 290 tank ve zırhlı araç, 254 çok namlulu roketatar, 992 obüs ve havan topu, 2 bin 166 özel askeri araç imha edildi." dedi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiev yine füzelerin hedefi oldu! Sirenler çaldı, halk panikle sığınaklara indiKiev yine füzelerin hedefi oldu! Sirenler çaldı, halk panikle sığınaklara indi
Rusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da varRusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da var
'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Canlı yayında Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

Canlı yayında Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kan donduran cinayet! Kan dolu çantada yüzüyordu

Kan donduran cinayet! Kan dolu çantada yüzüyordu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.