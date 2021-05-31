Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür ettiği Elmas ailesi kimdir? Elmas ailesi ne iş yapıyor?

Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de inşası tamamlanan Taksim Cami’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan ilk Cuma namazının ardından yaptığı konuşmada Elmas ailesine teşekkür ettiğini açıkladı.

ELMAS AİLESİ KİMDİR?

Konut, AVM projeleri, ofis projeleri, taahhüt işleri ve enerji sektöründe bulunan Sur Yapı şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Altan Elmas, başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde konut ve son yıllarda AVM projeleriyle tanınıyor.

2011 yılında bir sivil toplum örgütü olarak kurulan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nde de 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Elmas 1969 yılında İstanbul'da doğdu.

Altan Elmas'ın babası Elaattin Elmas 1991 genel seçimlerinde ANAP’tan İstanbul Milletvekili seçilerek 1995 yılına kadar Meclis'te yasama çalışmalarına katılmıştı.

Konfeksiyoncu Abdullah Armağan ve turizmci Bilal Özcan'la birlikte 1997 yılında kurulan Sur Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, 1986 tarihinde Işık Lisesi, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi.