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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür ettiği Elmas ailesi kimdir? Elmas ailesi ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür ettiği Elmas ailesi kimdir? Elmas ailesi ne iş yapıyor?

31.05.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Taksim açılışında hem de Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçtiğinde Elmas ailesine teşekkürlerini ilettiğini belirtti. Bu teşekkürün ardından ise birçok kişi Elmas ailesinin kim olduğunu merak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür ettiği Elmas ailesi kimdir? Elmas ailesi ne iş yapıyor?

Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de inşası tamamlanan Taksim Cami’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan ilk Cuma namazının ardından yaptığı konuşmada Elmas ailesine teşekkür ettiğini açıkladı.

ELMAS AİLESİ KİMDİR?

Konut, AVM projeleri, ofis projeleri, taahhüt işleri ve enerji sektöründe bulunan Sur Yapı şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Altan Elmas, başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde konut ve son yıllarda AVM projeleriyle tanınıyor.

2011 yılında bir sivil toplum örgütü olarak kurulan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nde de 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Elmas 1969 yılında İstanbul'da doğdu.

Altan Elmas'ın babası Elaattin Elmas 1991 genel seçimlerinde ANAP’tan İstanbul Milletvekili seçilerek 1995 yılına kadar Meclis'te yasama çalışmalarına katılmıştı.

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Konfeksiyoncu Abdullah Armağan ve turizmci Bilal Özcan'la birlikte 1997 yılında kurulan Sur Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, 1986 tarihinde Işık Lisesi, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi.

2003-2004 yılları sonrası konut projelerine hız veren Sur yapı 2000-2001 döneminde 3-4 milyon dolar civarında iş büyüklüğü olan bir firmayken takip eden ilk 10 yılda yaklaşık 100 kat büyüdü.

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Taksim Cami, mihrap, minber ve kürsünün bizzat caminin banisi Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır.


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Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı

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