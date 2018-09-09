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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Star yazarı Ersoy Dede, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çoğu kişi tarafından bilinmeyen gençlik fotoğraflarını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1979 yılında yazıp, yönetip ve oynadığı "Mas-Kom-Yah" isimli tiyatro gösterisinden kareleri köşesinde paylaşan Ersoy Dede, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğrafın çekildiği yer Tepebaşı Gazinosu.. Tarih 1979.. Burada oynanan oyunun ismi MasKomYah.. Mason, Komünist, Yahudi gibi.. 20’lerinde tamamen politize olmuş gençler, yazmışlar oynuyorlar.. Erdoğan imam hatip yıllarında da sahneye çıkmıştı.. Ama asıl MSP gençlik kolları içinde kurdukları bu tiyatro topluluğuyla yıldızı parlıyor.

erdogan

"VAKTİN USTALARINDAN DERSLER ALMIŞLAR"

Bu fotoğrafları kişisel albümünden aldığım Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de oyuncu kadrosunda.. Vaktin ustalarından dersler almışlar.. Mesela Nejat Uygur, bu gençlere, jest ve mimik dersleri vermiş.. 15 arkadaş bir araya gelerek kurdukları tiyatro topluluğuyla 1 sene içinde 10 defa sahneye çıkmışlar.. Ankara Palas’ta, İstanbul’daki Tepebaşı Gazinosu ve Gülhane Gazinosu’nda…Tam Bayrampaşa’yı, Balkanlar’ı falan konuşurken Başkan’ın basın danışmanı Ercan Sevenler hatırlattı albümü..

İyi ki de hatırlatmış.. Daha ne fotoğraflar var. Bence bir galeride sergilenmeyi hakediyor.."

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