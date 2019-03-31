HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından kim çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 20:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından kim çıktı

Kayıtlı 332 seçmenin bulunduğu Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166 oy, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı.

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın'a 1, DP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Gökgöz'e 1, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'a 4, Komünist Parti adayına ise 1 oy çıktı. 322 seçmenin bulunduğu sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında 277 oy geçerli, 9 oy ise geçersiz sayıldı.

DHA

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Şişli’de Mustafa Sarıgül’e şokŞişli’de Mustafa Sarıgül’e şok
Beyoğlu'nda kıyasıya yarış! İşte son durumBeyoğlu'nda kıyasıya yarış! İşte son durum
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 2019 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

CHP'li aday gözaltına alındı

CHP'li aday gözaltına alındı

Diğer Haberler
Erdoğan'ın sandığından 166 oyla Binali Yıldırım çıktı

işte Erdoğan'ın sandığından çıkan sonuç!

Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkan

Tokat seçim sonuçları belli oldu! Bakın kim kazandı

Sandıktan 'Beşiktaş' çıktı!

Sandıktan 'Beşiktaş' çıktı!

Ekrem İmamoğlu sandığından birinci çıktı

Ekrem İmamoğlu sandığından birinci çıktı

Türkiye'nin en küçük mahallesinden MHP çıktı

Türkiye'nin en küçük mahallesinden MHP çıktı

Şişli’de Mustafa Sarıgül’e şok

Şişli’de Mustafa Sarıgül’e şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.