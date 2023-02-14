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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzede, ne konuştuklarını anlattı! 'Kafanızı rahat tutun...'

14.02.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 6 katlı binanın 5. katından oğluyla birlikte 4 saat sonra enkazdan çıkartılan Hacı Bayram Köroğlu yaşadıklarını anlattı. Deprem anında 9 yaşındaki oğlunun üzerine kapaklanan Köroğlu'nu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etti. Köroğlu Erdoğan'ın kendilerine, "Siz bir şey düşünmeyin. Kafanızı rahat tutun, biz elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa yapacağız" dediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzede, ne konuştuklarını anlattı! 'Kafanızı rahat tutun...'

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen kentlerden Malatya'da yaşayan Hacı Bayram Köroğlu, ilk depremde yaşadığı 6 katlı binanın çökmesiyle 9 yaşındaki oğlu Ömer Efe ile birlikte enkaz altında kaldı. Oğluyla birlikte yaralanan Köroğlu yakınlarının yardımıyla 4 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Daha sonra askeri uçakla İstanbul'a getirilen baba, oğul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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"OĞLUMUN ÜZERİNE KAPAKLANDIM"

Büyük bir sarsıntıyla uykularından uyandıklarını belirten Köroğlu, "Deprem direk yıkıcı bir güçle geldi. Oğlumla evdeydik. İlk sesi zaten duyar duymaz oğlumu bazanın kenarına aldım. Ben de onun üstüne kapaklandım. Zaten evin yıkılması saniyeler sürdü o yıkılma sesleri hala kulağımda. Üç buçuk, 4 saat kadar enkaz altında kaldık sonra arkadaşlarım, eşim, dostum bizi kurtardı. Daha sonra askeri uçakla İstanbul'a sevk ettiler. O dakikadan itibaren artık devlet bizim yanımızdaydı. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ 'BİZ ELİMİZDEN NE GELİYORSA, NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ' DEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini de anlatan Köroğlu, "Dün Cumhurbaşkanımız da geldi ziyaretimize. Allah razı olsun kendisinden. Kendisini görünce yaralarımızı unuttuk. Biz devletin büyüklüğünün farkındayız. Ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Kendisi de zaten 'Bir şey düşünmeyin. Kafanızı rahat tutun, biz elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa yapacağız' dedi. Zaten bizim ondan hiç şüphemiz yok. Buradaki zaten en büyük zorluk evladınla birlikte o enkazın altında kalmak. Bu İnsanı daha da bir yıpratıyor. İnsan kendisini unutuyor evladın gözünün önünde ama yapacağın bir şey yok. Ben 38 yaşımdayım sanki 38 sene gibi geçti o 4 saatlik zaman. Saatler sonra çıkartılanları hiç düşünemiyorum. Allah yardımcıları olsun. Enkaz altında geçirdiğimiz saatler anlatılamaz. Biz 6 katlı bir binanın 5. Katında oturuyorduk" dedi.

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"HASTALARIMIZIN DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Emrah Kovalak, hastalarla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı. Kovalak, "Durumu ağır olan hastalarımızı yoğun bakımda takibe aldık. Toplam ortopedi takibine aldığımız hasta sayısı her an değişmekle beraber şuan 125. Bu hastalardan 32 kişiyi ortopedi adına takipten çıkardık, yoğun bakıma aldık. Hali hazırsa 93 hastamızı takip etmekteyiz. Servisteki hastalarımızın genel durumu iyi, bu hastalarımızda özellikle ezilmeye bağlı yaralanmalar ve kırıklar vardı. Kırık durumlarında hastanın genel sağlık durumu el verdiği zaman ameliyatlara alıyoruz. Yoğun bakımdaki hastalarımızın durumu da her geçen gün iyiye gidiyor" diye konuştu.

DHA

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