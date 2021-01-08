Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti: Dört gözle bekliyoruz

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 19 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 494 gündür halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi. Aydın, "Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi. Anne ve babaların umutları çok yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizim yanımıza gelecek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eylemin ilk gününden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadılar. Biz de sonuna kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bizim burada yaptığımız eylem sayesinde HDP, 14-15 yaşlarındaki çocukları artık dağa gönderemiyor. O yüzden hepimiz buradaki eylemde kararlıyız. Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir destek aldık. Allah razı olsun. Birçoğunun evladı gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Darısı bizim çocuklarımızın başına" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Van'dan 2012 yılında 13 yaşındayken, kaçırılan kızı Şeyma için gelerek, oturma eylemine katılan Nazlı Sancar da yaz- kış demeden ve pandemiye rağmen HDP binası önünde evlatlarını beklediklerini dile getirdi. Sancar, "Bu konuda kararlıyız. Eylemimizi sürdüreceğiz. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelmesiyle çok mutlu olduk. Bakanımızı gördüm, sanki evladım gelmiş gibi sevdim, çok duygulandım. Onu görmek bizi çok sevindirdi. Her zaman bize destek çıkıyor. Cumhurbaşkanı'mız ve bakanımızın sayesinde buradayız. Onlar bizim arkamızda. Onlar olmazsa biz burada 1 dakika kalamayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi haberini de aldık. Çok sevindik. Dört gözle onun yolunu bekliyoruz. İnşallah o da bizim aramıza gelir" diye konuştu.