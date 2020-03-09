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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi AB'den Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'e gerçekleştireceği ziyaretin hemen öncesinde bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki mültecileri geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi AB'den Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle görüşmek üzere Brüksel'e gitmek üzereyken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Türk-Yunan sınırındaki mülteci kriziyle ilgili bir açıklama geldi.

Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki mültecileri geri çekmesi gerektiğini belirten Von der Leyen, "Bu duruma çözüm bulmanın yolu sınırdaki baskıyı hafifletmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Brüksel'e hareket etmesi ve akşam saatlerinde AB liderleriyle masaya oturarak yaşanan krizle ilgili görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB erdoğan Ursula von der Leyen

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