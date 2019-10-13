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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 00:47 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.

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cumhurbaşkanı İngiltere Başbakanı Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan

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