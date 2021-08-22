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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü: 'Kabil Havalimanı güvenliğini devam ettirebiliriz'

22.08.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan'da yaşanan krizi değerlendirdi. Erdoğan görüşmede, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü: 'Kabil Havalimanı güvenliğini devam ettirebiliriz'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan'da yaşanan krizi değerlendirdi. Erdoğan görüşmede, "Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini" söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin ülkedeki her türden nüfusu temsil etmesi, kadınların ve azınlıkların haklarını koruması gerektiği ve Taliban'ın bu konuda sözleriyle değil eylemleriyle değerlendirileceği fikirlerini paylaştı" ifadeleri yer aldı.

Başbakanlığın açıklamasında, iki liderin de BM koordinasyonunun bu çabanın merkezinde yer alacağı üzerinde hemfikir olduğunu belirtilerek, "Erdoğan ve Johnson ülkelerin yardım ve mülteciler üzerindeki yük paylaşımını taahhüt etmeleri gerektiği konusunda anlaştılar" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson ile yaptığı görüşme hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı."

'İngiltere, Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyor'

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını yazdı.

Wallace ayrıca ABD'nin Afganistan'ı terk etmek için son tarihi olan 31 Ağustos'tan önce "hiçbir ülkenin tahliyelerini tamamlayamayacağını" ifade etti.

G7, Salı günü toplanıyor

Öte yandan Borish Johnson, Pazar günü yaptığı açıklamada G7 liderlerinin Salı günü Afganistan'daki krizi video konferans toplantısıyla tartışacaklarını duyurdu.

Johnson, ayrıca G7 toplantısına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplumun güvenli tahliyeleri sağlamak, insani krizi önlemek ve Afgan halkını son 20 yılın kazanımlarını güvence altına alıp onları desteklemek için birlikte çalışması hayati öneme sahip" dedi.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1429423519612481536

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan zengin ülkeler grubu G7, geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere'nin ev sahipliğinde 2 yılın ardından yüzyüze bir araya gelmişlerdi.

Ancak toplantının ardından ABD'nin 31 Ağustos'ta ülkeden çekilme kararıyla birlikte Taliban, Afganistan'daki şiddetini artırarak daha fazla kentin kontrolünü ele geçirdi. Geçtiğimiz Pazar günü ise başkent Kabil'le birlikte tüm ülkeye hakim oldu.

ABD Başkanı Joe Biden da Afganistan'dan ayrılmak isteyen tüm ABD vatandaşlarını tahliye etme sözü verdi. Ancak söz konusu operasyonun "tarihin en zor havayolu nakillerinden biri" olduğunu dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1 hafta içerisinde 2 bin 500 ABD vatandaşı da dahil 17 bin kişinin Kabil'den tahliye edildiğini bildirdi.

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