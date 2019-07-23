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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

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