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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 03:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile New York'ta görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.

Görüşmede Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan eşlik etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Theresa May

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