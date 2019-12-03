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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 23:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından NATO Zirvesi'ne katılacak liderler ve eşleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine iştirak etti.

Başbakanlık Ofisi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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