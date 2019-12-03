Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de

LONDRA (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson taraf\u0131ndan NATO Zirvesi'ne kat\u0131lacak liderler ve e\u015fleri onuruna d\u00fczenlenen ak\u015fam yeme\u011fine i\u015ftirak etti.\nBa\u015fbakanl\u0131k Ofisi'ndeki yemek, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNERO i\u015ften ald\u0131\u011f\u0131 maa\u015f\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131Bakan Soylu: Engelli memur istihdam\u0131, 2019 y\u0131l\u0131nda 55 bin 196'ya y\u00fckselmi\u015ftirCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019dan D\u00f6rtl\u00fc Zirve\u2019de \u201cStratejik \u0130ttifak\u0131n G\u00fc\u00e7l\u00fc \u00dcyesi T\u00fcrkiye\u201d kitab\u0131 takdimi