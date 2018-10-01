HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah, en kısa sürede, aramızdaki meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah, en kısa sürede, aramızdaki meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz."


PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerekKocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek
Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Erdoğan ve Bahçeli'den Meclis'te ittifak görüşmesi!

Erdoğan ve Bahçeli'den Meclis'te ittifak görüşmesi!

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.