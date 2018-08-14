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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-İbadi'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. El-İbadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmî törenle karşılandı.

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