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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

13.05.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Kazımi görüşmesinde İsrail'in Filistinlilere saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SALDIRILAR GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malezya’nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. (AA)

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