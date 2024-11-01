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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yle görüştü

01.11.2024 16:43
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani’yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yle görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Irak’ın köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki komşu ülke olduğunu, ilişkileri geliştirmenin ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin iki ülke için de sayısız fayda sağlayacağını, bunun için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu, tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye’yi memnun ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde giderek yayılan İsrail saldırganlığının hem bölge hem dünya barışı için bir tehdit olduğunu, bunu önlemek barış ve huzuru sağlamak için başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesinin gerektiğini, Türkiye’nin barış için çabalarını sürdüreceğini söyledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Irak
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