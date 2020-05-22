Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdo\u011fan-Salih g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, ikili ili\u015fkiler, b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ve Kovid-19 ile m\u00fccadelede i\u015fbirli\u011fi konular\u0131 ele al\u0131nd\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER S\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 sosyal mesafe \u00f6nlemi!K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan Erdo\u011fan'a yan\u0131t! Camide \u00e7alan 'dombra'y\u0131 hat\u0131rlatt\u0131 ve...Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...