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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2020 19:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan-Salih görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

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