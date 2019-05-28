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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 21:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kuzey Irak'a Pençe Operasyonu'na başladığı günde, Irak'tan önemli bir konuk İstanbul'da. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi sona erdi.

Vahdettin Köşkü'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

erdogan

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih onuruna iftar yemeği verdi.

İftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in eşi Sarbagh Salih de katıldı.

(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih

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