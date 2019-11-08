Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabi bunun İran’a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabi bunun İran’a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz” dedi.