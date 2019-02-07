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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Büyükelçisini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand’ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Mohammad Farazmand’ın eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.

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