Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Mohammad Farazmand’ın eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.

