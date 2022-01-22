HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

22.01.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran'da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

3+3 PLATFORMU TOPLANTISI

Bir yandan da Kafkasya'da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu'nun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

2021_Kasim2_AA-26246080

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklamasıSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Son dakika: İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi! AFAD ve Kandili duyurdu (Balıkesir son depremler)Son dakika: İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi! AFAD ve Kandili duyurdu (Balıkesir son depremler)
Anahtar Kelimeler:
İran Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.