Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran'da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

3+3 PLATFORMU TOPLANTISI

Bir yandan da Kafkasya'da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu'nun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.



