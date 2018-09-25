Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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