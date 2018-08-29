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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.

Başkan Erdoğan'ın Zarif'i kabulü, saat 17.15'te AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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