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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti 
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