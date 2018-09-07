HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel uçak "CAN" ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere saat 09.10'da İran'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'a gitti.

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Erdoğan'dan Benin'e FETÖ uyarısıErdoğan'dan Benin'e FETÖ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.