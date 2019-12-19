Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Malezya temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \nKuala Lumpur Zirvesi kapsam\u0131nda Malezya\u2019da bulunan Erdo\u011fan, \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani ile bir araya geldi. \n 20 lirayla d\u00fckkan soydu! \u0130nan\u0131lmazCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Malezya Kral\u0131 taraf\u0131ndan verilen resmi \u00f6\u011fle yeme\u011fine kat\u0131ld\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Kuala Lumpur Zirvesi a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131
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