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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor.

Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya’da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

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