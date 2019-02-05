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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır."


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