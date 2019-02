Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin sadece seçim dönemlerinde değil, her dönem millete giden bir parti olduğunu belirterek, "AK Parti'nin bir diğer özelliği seçimden seçime millete giden değil, her dönem millete giden bir parti olmasıdır. 31 Mart'ta milletimizin karşısınca Cumhur İttifakı olarak çıkmamızın sebebi de budur. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir süreç olacak. 16 yılda yaptığımız çalışmalarımızla ülkemize sınıf atlattık. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir" dedi.

'7 GÜN KESİNTİSİZ GAYRET GÖSTERİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaları tamamladıklarını, artık sahaya inme zamanının geldiğini söyledi. Milletvekillerinden, hem Meclis’te, hem de sahada çalışmalarını isteyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi. yasama alanında gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları takip etmenizi, diğer yandan Meclis çalışmalarında aktif olmanızı istiyorum. 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum. Diğer partiler ile AK Parti arasındaki aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin ne amaçla siyaset yaptığının göstergesidir. Yapılan detaylı çalışmalar, istişareler sonucunda bir isim aday olarak ilan edilir. Bu ismin açıklanmasının ardından her şey geride kalır. AK Parti’nin bir özelliği de AK Parti'nin seçimden seçime değil, her gün millete giden parti olmasıdır. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. 31 Mart'ta milletimizin karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkmamızın nedeni budur. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi ifade edeceğiz."