Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin olacak (2)

ERDOĞAN: BAHÇELİ İLE YARIN GÖRÜŞMEMİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grup toplantısı ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkın Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifası ve sonrasında Meclis Başkanı adayına ilişkin soruya, "Yol haritasını bir boyutuyla Meclis Başkanımız Binali Bey ifade etmiş oldu. O sürecin başlamasıyla ilgili yapılması gereken neyse, onları da partimiz, grubumuz yapacağız. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları atacağız" diye cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme takvimi ve ittifak yapılacak illerin sayısında artış olacağı söylentileri sorulan Erdoğan, "İller üzerinde durmayayım; ama büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak" dedi.

İş Bankası hisselerine ilişkin gruptaki konuşması hatırlatılan Erdoğan, takvimin nasıl olacağıyla ilgili soruya, "Partilerin bankacılık hareketleri içinde bulunma gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Şimdi bu yasal olmayan bir süreci işleten CHP’yi biz yasal bir zemine çekmiş olacağız. Bu bankadaki CHP hissesi olarak görülen yüzde 28 gibi bir oran, hazinenin malıdır. Hazine milletindir. Dolayısıyla hazineye devredilecek. Parlamentoda olacak olan bir süreç bu" şeklinde cevap verdi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)



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