Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu

Vatandaşların yanı sıra her yıl ortalama 60 bin yabancı hastaya da hizmet veren hastaneler grubunun ülkenin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, Türk insanının azimle çalıştığında, mücadeleden vazgeçmediğinde neleri başarabileceğinin örneklerinden birinin de bu hastaneler grubu olduğunu söyledi.

Bu büyük avantajı hizmet sektöründen savunma sanayisine, tekstilden turizme kadar her alanda değerlendirmeye gayret ettiklerini aktaran Erdoğan, destek verdikleri, arkasında durdukları iş dünyasının da kendilerini mahcup etmediğini, başarılarıyla herkesi gururlandırdığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması konusunda sanayiciler ve üreticiler yanında sağlık alanı başta olmak üzere hizmet sektörüne de çok büyük görevler düştüğünü belirterek, ülkenin potansiyeli, altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve iş yapma pratikliğinin odaklanılan her alanda ve iş adamlarını bir değil üç beş adım öne çıkardığını anlattı.

- "Üstesinden gelinen her badire devletin gücüne güç kattı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir. Terör örgütlerinin saldırılarından darbe teşebbüslerine ve ekonomik tuzaklara kadar uzanan bu badirelerden herhangi biri mesela bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi, emin olun yerle yeksan olurdu ama Türkiye hamdolsun girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı." diye konuştu.

Üstesinden gelinen her badirenin, akamete uğratılan her operasyonun devletin gücüne güç kattığını belirten Erdoğan, terörle mücadele can kayıplarıyla ekonomide birtakım sıkıntılarla karşılaşılabildiğini, ancak şehit olmanın sıradan bir olay olmadığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, İstiklal Marşı'nın "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda/Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" dizelerini seslendirerek, şehitliğin çok önemli olduğunu vurguladı.