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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir. İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İnsan gücünün yerini makine ve yazılımın aldığı bir dönemde istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. Birilerine gel bakalım sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin 10 bin çalıştırmak nedir onun yanında 50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var. Büyümek önemlidir ama insana faydası varsa anlamlıdır.

Milli teknoloji hamlesiyle ülkemize her alanda çağ atlatıyoruz. Ülkemizin zenginliği her birimizin zenginliğidir.

Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir. İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir.

Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir.

Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız.

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