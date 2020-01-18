HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarptıKontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarptı
Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldüKamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksıyor

Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralı

Sosyal medyada tanıştılar, sonrası korkunç! Yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Eskişehir'deki tramvay tacizcisi tutuklandı

Tamvayda kadınların kabusu oldu!

Son dakika! Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

Hasan Mezarcı'yla ilgili flaş gelişme

Antalya'da yaz gününü aratmayan görüntüler

Fotoğraflar az önce Antalya'dan geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.