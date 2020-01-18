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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir."
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18.01.2020 15:35 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir."