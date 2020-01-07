Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden suçlamıştı! Ali Babacan'dan cevap geldi!

Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D'den ortak olarak canlı yayınlanan programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan açıklamalarının bir bölümünde ise isim vermeden Ali Babacan'ı faiz konusunda eleştirerek, "2008 ekonomik krizi olduğunda ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CNN Türk- Kanal D ortak yayınında yaptığı 'faiz ve IMF' açıklamasıyla ilgili, 58. ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Ali Babacan'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CNN Türk- Kanal D ortak yayınında yaptığı 'faiz ve IMF' açıklamasıyla ilgili, 58. ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Ali Babacan'dan açıklama geldi.

BABACAN'DAN CEVAP GELDİ

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara, dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Babacan yaptığı açıklamada, "Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"TÜRKİYE'NİN BUGÜNÜNE VE GELECEĞİNE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

"Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor.

"TÜRKİYE'NİN HAYAT PAHALILIĞI VE İŞSİZLİK GİBİ DEVASA SORUNLARI VAR"

Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim. Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 Milyar iken 2018'de 74 Milyar TL'ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 Milyar, 2020'de 139 Milyar TL. Dikkatinizi çekmek isterim. Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar'dan 139 Milyar TL'ye ulaşıyor. Artış oranı %144. Dahası, Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ, ÇALIŞIYORUZ"

Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz."



