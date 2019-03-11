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Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii’de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuran-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namazdan sonra Kuran-ı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii’de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.
Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuran-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namazdan sonra Kuran-ı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim okudu

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