Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İslam kardeşliğinin sınırı yoktur, hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez. Biz vahdete inanırsak fitne projeleri bu topraklarda boy veremez. Allah’ın ipine sıkıca sarılırsak, hiçbir güç bizi birbirimize düşüremez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ordumuza peygamber ocağız, burada yetişenlere Mehmetçik deriz. Dünyanın hiçbir yerinden bunun başka benzeri yoktur. Bu milletin hamuru İslam’la müşerref olduğundan bu yana peygamber efendimizin aşkıyla yorulmuştur. Asırlardır gök kubbemizi süsleyen ezanlar millet olarak bağımsızlığımız remzidir. Sultanahmet Meydanını dolduran ezanı Muhammedi, Diyarbakır’da da aynı ruhla okunur. Selimiye de edilen dualar, Şanlıurfa’da yapılanlarla kucaklaşarak arşa ulaşır. Günde 5 vakit yönümüzü Kabe’ye dönerken, ellerimizi semaya açarken, selam verirken, bir kez daha millet ve ümmet olmanın şuuruna ereriz. Biz dualarla buluşarak bir oluruz, kardeş oluruz” dedi.

“Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez”

Müslümanların kardeş olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizden binlerce on binlerce kilometre ötede insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır. Ümmet olma şuurdur. Üzerinden 1400 sene geçse de Veda Hutbesindeki kutlu tavsiye bizim rehberimizdir. ‘Müminler sözümü iyi dinleyip iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeştir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştirler’ Arakanlı, Suriyeli, Türkistanlı mazlumlar bizim kardeşimizdir. Birileri diyor ya Suriyeliler gitsin, asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Bizim peygamberimizi unutmayın muhacirdir. Medine Müslümanları ensardı. Şimdi Allah bizlere ensar olmayı nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimiz de muhacir olmayın nasip etti. Bunu birileri anlamayabilir. Ama biz bunun idraki içindeyiz. O kardeşlerimizi evlerine, topraklarına inşallah oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman kendileri de gidecektir. Ama biz kovamayız. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu. Afrikalı, Asyalı mağdurlar bizim öz ve öz kardeşimizdir. Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez. Biz vahdete inanırsak fitne projeleri bu topraklarda boy veremez. Allah’ın ipine sıkıca sarılırsak, hiçbir güç bizi birbirimize düşüremez” diye konuştu.