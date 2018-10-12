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Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Valiliği'ni ziyaret etti

ISPARTA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.

Valili'ğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Şehmus Günaydın tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Günaydın'dan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Ulu Cami'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.

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Isparta Valiliğini ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vali Şehmus Günaydın

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