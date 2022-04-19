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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

19.04.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Mescid-i Aksa'daki saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, son günlerde Filistin’de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık.

Sayın Herzog’la görüşmemde şu hususları ifade ettim:

Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dâhil meydana gelen olaylarda 400’ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür. Mescid-i Aksa’nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze’ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır. Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır. Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekânın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her hâlükârda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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İsrail Recep Tayyip Erdoğan

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