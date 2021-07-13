Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'yla Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog’la yaptığı görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yitzak Hertzog’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti” denildi.

Erdoğan da kendi Twitter hesabından görüşme hakkında bilgi paylaştı. Erdoğan mesajında “Bugün İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleleri ele aldık. Görüşmemizde ülkelerimizin birçok alanda yüksek iş birliği potansiyeli olduğunu vurguladık. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen İsrail ile temas ve diyaloğun sürmesine büyük önem veriyor; Filistin-İsrail ihtilafında olumlu adımlar atılmasının, ilişkilerimizin müspet mecrada seyretmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye 2017 yılında Büyükelçisi’ni geri çekmesinden buy ana İsrail’le gerginlikler yaşıyor. Ancak geçtiğimiz Aralık ayından buy ana iki ülke ilişkilerinde normaleşme sinyalleri veriliyor.

