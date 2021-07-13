HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'yla Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'yla Telefonla Görüştü

13.07.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'yla Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog’la yaptığı görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yitzak Hertzog’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti” denildi.

Erdoğan da kendi Twitter hesabından görüşme hakkında bilgi paylaştı. Erdoğan mesajında “Bugün İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleleri ele aldık. Görüşmemizde ülkelerimizin birçok alanda yüksek iş birliği potansiyeli olduğunu vurguladık. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen İsrail ile temas ve diyaloğun sürmesine büyük önem veriyor; Filistin-İsrail ihtilafında olumlu adımlar atılmasının, ilişkilerimizin müspet mecrada seyretmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye 2017 yılında Büyükelçisi’ni geri çekmesinden buy ana İsrail’le gerginlikler yaşıyor. Ancak geçtiğimiz Aralık ayından buy ana iki ülke ilişkilerinde normaleşme sinyalleri veriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyorİnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyor
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Adana Meclisi'nde "hain, hırsız" gerginliğiAdana Meclisi'nde "hain, hırsız" gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Irak'ta korona hastalarının olduğu hastanede yangın: 41 ölü

Irak'ta korona hastalarının olduğu hastanede yangın: 41 ölü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.