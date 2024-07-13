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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail gelecekte de kan dökmekten vazgeçmeyecek'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.07.2024 18:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, İslam aleminin kuruluşları da başarılı bir sınav veremedi. İslam dünyası, İsrail'e söz geçirememesi konusunda kendini hesaba çekmeli. İsrail gelecekte de kan dökmekten vazgeçmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail gelecekte de kan dökmekten vazgeçmeyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Gönlümüzden geçtiği üzere şehit Mustafa Cambaz, kendisinden sonraki nesile örnek oluyor. 2 gün sonra 15 Temmuz'un 8'inci yıldönümü... Cambaz ile birlikte 252 vatan evladını şehit verdik.

Vizörün arkasına sadece gözünü değil, gönlünü de yerleştiren tüm fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum. Sanat, Allah'ın insana verdiği güzellikleri arama yolculuğudur. Şehit Mustafa Cambaz kardeşimizin kısa hayat hikayesini hep birlikte dinledik. Cambaz ömrünü inandığı değerlere adamış, takdir ve hayranlık uyandıran bir foto-muhabiriydi. Hiçbir zaman geçici heveslerin peşinde koşmadı. Daima hak ve adaletin yanında yer aldı.

FETÖ'cü hainler Cambaz kardeşimizi göğsünden iki kurşunla şehit ettiler. Bu alçaklar, insanlarımızı korkakça ve namertçe katlettiler. İnsanların direnişini kırmak için her türlü alçaklığı yaptılar. 15 Temmuz gecesi tereyağından kıl çeker gibi Türkiye'yi işgal edeceklerini zannediyorlardı. 40 yıllık hazırlıkları birkaç saat içinde boşa gitti. Rabbimiz hainlerin planlarını başlarına geçirdi.

Biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız. Pazartesi günü 81 ilde yapacağımız çeşitli etkinliklerle 252 kahramanımızı tekrar hatırlayacağız. 15 Temmuz destanına gölge düşürmeye çalışanları milletime hava ediyorum.

Gezi Olayları sırasında 24 saat canlı yayın yapanlar, söz konusu Gazze olunca birden ortadan kayboldular. Basın özgürlüğü denilen ne kadar ilke ve kural varsa hepsi İsrail tarafından çiğnendi. Bir avuç insan dışında soykırımı görmediler, 7 Ekim'den beri üç maymunu oynamaya devam ettiler. Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, İslam aleminin kuruluşları da başarılı bir sınav veremedi. İslam dünyası, İsrail'e söz geçirememesi konusunda kendini hesaba çekmeli. İsrail gelecekte de kan dökmekten vazgeçmeyecek. 5 ülkenin çıkarlarına hizmet eden BMGK, İsrail'e karşı hiçbir adım atmayacak. Böyle bir tablo karşısında İslam dünyası ne yapacak, hangi tedbirleri alacak?"

Express
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Recep Tayyip Erdoğan
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