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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in bunun da hesabını vermesi gerekiyor

12.11.2024 14:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze’de çevre felaketine de sebep olduğunu belirterek "Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in bunun da hesabını vermesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'dan düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi kapsamında konuşma gerçekleştirdi.

"NÜKLEER ENERJİDE 2050’DE 20 BİN MEGAVATA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yenilenebilir enerjinin ayını yüzde 59’a yükselttik. Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız.

  • Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizin temeli yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjisidir.

  • Nükleer enerjide 2050’de 20 bin megavata ulaşmayı hedefliyoruz.

"İSRAİL'İN HESAP VERMESİ GEREKİYOR"

  • 2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz.

  • İsrail’in hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. İsrail Gazze’de çevre felaketine de sebep oluyor. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.

  • Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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