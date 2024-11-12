Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in bunun da hesabını vermesi gerekiyor

İsrail’in hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. İsrail Gazze’de çevre felaketine de sebep oluyor. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.