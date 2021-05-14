Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz.

İsrail'in döktüğü kanlara, yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak veya açıkça arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir.

İsrail'in Filistin şehirlerinde ve Kudüs'te sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NA TEPKİ

İslam İşbirliği Teşkilatı, derhal somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş olacaktır.

"HAZIRIZ"

Türkiye olarak BM bünyesinde başlatılacak her girişime aktif destek vermeye, barış için sorumluluk üstlenmeye ve fedakarlık yapmaya hazırız.

Ayrıntılar gelecek...

