CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL EDİYOR

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Kabulden fotoğraflar
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