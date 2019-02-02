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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti.

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:
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- Kabulden görüntüler
- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Kabulden fotoğraflar

02.02.2019 - 15.03 Haber Kodu : 190202095
02.02.2019 - 15.33 Haber Kodu : 190202103

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