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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 02:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a geldi.

İKİ GÜN ÖNCE DÜNYAYA GELEN TORUNUNU GÖRMEYE GİTTİ

Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı görmek için doğumun gerçekleştiği Bağcılar'daki özel hastaneye geldi. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Erdoğan'ın yedinci torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin üçüncü çocuğu oldu. (DHA)

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